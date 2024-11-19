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Чиновник признался в получении взяток в Актюбинской области

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Передача конверта с деньгами
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

Чиновника обвинили в получении взятки от подрядчика. Суд приговорил уже бывшего руководителя отдела архитектуры Уилского района к штрафу в 21 миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда № 2 Актобе.

Уголовное дело по статье "Получение взятки" завели на руководителя отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Уилского района Актюбинской области.

Из материалов дела следует, что весной в районе случился паводок, были разрушены жилые дома, автодороги, линии электропередачи и другая инфраструктура. В результате в районе объявили ЧС природного характера местного масштаба.

В апреле отдел архитектуры района заключил договор с подрядной организацией по техническому обследованию и составлению сметной документации ремонтно-восстановительных работ.

Руководитель отдела потребовал у подрядчика взятку в 100 тысяч тенге в качестве благодарности за заключенный договор. При этом добавил, что если получит эти деньги, то будет беспрепятственно подписывать акты о выполненных работах, а также в дальнейшем будет оказывать покровительство.

Предприниматель, поставленный в такие условия, согласился и после получения денег за выполненные по договору работы перевел чиновнику взятку в 100 тысяч тенге. Последний потратил их на свои нужды.

В деле есть еще один эпизод. Местное товарищество получило заказ на строительно-монтажные работы по реконструкции воздушной линии в селе Уил. Сумма договора составила более 31 миллиона тенге. Этот же руководитель отдела архитектуры получил от подрядчика взятку в 500 тысяч тенге.

Чиновник полностью признал свою вину в получении взяток и заключил с прокуратурой процессуальное соглашение.

Уголовный суд в Актобе приговорил его к штрафу в 21 миллион тенге и запретил пожизненно работать на госслужбе.

Также осудили и директора фирмы, который дал чиновнику взятку в 500 тысяч тенге. Его суд наказал штрафом в 10 миллионов тенге и также запретил ему работать на госслужбе.

Напомним, в апреле этого года в Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков - жилые дома и школы оказались затоплены, а скот погиб.

Ранее в Уральске председателя городского суда задержали в служебном кабинете по подозрению в получении взятки. Сумма в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189304-chinovnik-priznalsya-v-poluchenii-vzyatok-v-aktyubinskoy-oblasti/

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