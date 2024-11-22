Женщину облили бензином и подожгли в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что в Алматинской области мужчина облил бензином свою сожительницу и поджег, пострадавшую доставили в больницу. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ДП Алматинской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицией возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления", - рассказали в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в Сети появилось видео, на котором в Актау мужчина несколько раз толкал девушку и поднимал на нее руку. Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в грабеже и нанесении побоев.