"Поклонник Бишимбаева": избиение девушки попало на видео в Актау

В Сети появилось видео из Актау, на котором мужчина несколько раз толкает девушку и поднимает на нее руку. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. На кадрах видно, как мужчина агрессивно ведет себя с девушкой как возле гардероба заведения, так и на улице, а также тащит ее по асфальту.

"В Актау появился новый поклонник Куандыка Бишимбаева, который периодически жестоко избивает свою возлюбленную", - говорится в подписи к видео.

"Молодой человек со своим другом избил девушку, обзывает, распускает руки", - рассказывает женщина на видео.

В конце видео можно заметить прибывшего на место происшествия сотрудника полиции.

В пресс-службе ДП Мангистауской области прокомментировали произошедшее.

"Экипажем, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию", - рассказали в ведомстве.

По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.