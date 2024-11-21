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"Поклонника Бишимбаева" задержали в Актау (видео)

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Задержанный по подозрению в грабеже и нанесении побоев
Задержанный. Фото: ДП Мангистауской области

В Актау в результате розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в грабеже и нанесении побоев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Актау установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа и нанесении побоев.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания управления полиции Актау.

Расследование по данному делу продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина несколько раз толкал девушку и поднимал на нее руку.

"В Актау появился новый поклонник Куандыка Бишимбаева, который периодически жестоко избивает свою возлюбленную", - говорилось в подписи к опубликованным кадрам.

В ДП Мангистауской области пояснили, что экипажем полиции, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены. По факту побоев началось досудебное расследование.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

А в соответствии с ч.1 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (до 7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190548-poklonnika-bishimbaeva-zaderzhali-v-aktau-video/

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