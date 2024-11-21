28-летнего бизнесмена задержали в Экибастузе (видео)

В Экибастузе полиция изъяла 3 тыс. вейпов на сумму около 22 млн тенге, которые предназначались для продажи через интернет-магазин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские в нежилом помещении, расположенном по улице Б.Момышулы в Экибастузе, обнаружили и изъяли более 3 тыс. единиц электронных сигарет на сумму 22 млн тенге и ноутбук.

"Данная партия незаконного товара предназначалась для продажи. Подозреваемый реализовывал вейпы, используя каналы в известных мессенджерах и социальных сетях через интернет-магазин", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет доставлен в полицию 28-летний предприниматель. По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование.

Продажа нелегальных электронных вейпов была пресечена в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок".

Ранее в Экибастузе на промышленной базе обнаружили и изъяли электронные сигареты стоимостью около 55 млн тенге. Данная партия незаконного товара предназначалась для продажи. Проводится досудебное расследование.

Также в Павлодарской области изъяли вейпы и жидкости для них на сумму более 100 млн тенге. Незаконный товар нашли в подвале, оборудованном под склад. Также в помещении нашли наличные деньги на сумму более 1 млн тенге и бухгалтерскую документацию.