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Товар на 100 млн тенге и 1 млн наличностью нашли в подвале в Павлодарской области

Опубликовано:

Задержанный
Оперативники проводят обыск. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области изъяли вейпы и жидкости для них на сумму более 100 млн тенге. Незаконный товар нашли в подвале, оборудованном под склад, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативные работники ДП Павлодарской области при координации прокуратуры региона выявили нелегальный канал распространения электронных сигарет, курительных смесей и жидкостей, общая стоимость которых превысила 100 млн тенге.

В подвальном помещении, оборудованном под склад, оперативки нашли сотни тысяч электронных курительных устройств, наличные денежные средства на сумму более 1 млн тенге, бухгалтерскую документацию, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"За незаконную деятельность задержаны пять граждан, которые, действуя в группе, организовали сбыт электронных сигарет и никотиносодержащей продукции на территории Павлодара посредством интернет-ресурсов", - отметили в ДП региона.

По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование.

Ранее в Павлодарской области на промышленной базе обнаружили и изъяли вейпы стоимостью около 55 млн тенге. Проводится досудебное расследование. По данным полиции, электронные сигареты продавали через каналы в известных мессенджерах и соцсетях.

В Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге, которые нашли в багажнике авто. Были задержаны трое человек по подозрению в незаконной торговле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180988-tovar-na-100-mln-tenge-i-1-mln-nalichnostyu-nashli-v-podvale-v-pavlodarskoy-oblasti/

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