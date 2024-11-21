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Школьница подсела на алкоголь и наркотики в Жезказгане

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Плачущая девушка
Девушка плачет. Иллюстративное фото: PORNCHAI SODA / Getty Images

В области Ұлытау несовершеннолетнюю, страдающую зависимостями и убегавшую из дома, направили на обучение в специальную организацию образования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрели гражданское дело по заявлению управления полиции Жезказгана о направлении несовершеннолетней в специальную организацию образования.

"Несовершеннолетняя четыре раза совершала самовольные уходы из семьи, неоднократно в ночное время отсутствовала по месту жительства, совершила административное правонарушение, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими веществами, за что поставлена на наркологический учет", - установил суд.

Также, по данным суда, девочка в 2023-2024 учебному году злостно уклонялась от получения общего среднего образования - в 1 семестре 324 часа, во 2 семестре 524 часа.

На судебном заседании несовершеннолетняя и ее родители согласились с заявлением, подтвердив указанные в нем доводы.

Решением суда девочку направили в специальную организацию образования сроком на один год. В отношении нее назначили прохождение лечения от психического и поведенческого расстройства (заболевания), связанного с употреблением психоактивных веществ с синдромом зависимости.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Павлодаре задержали 16-летнего подростка по подозрению в распространении крупной партии наркотиков. По информации полиции, парень дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать.

Также в Павлодаре задержали двух 17-летних жителей Петропавловска, арендовавших частный дом. Их подозревают в распространении наркотиков с помощью закладок. В доме нашли свертки с психоактивным веществом синтетического происхождения общей массой свыше 200 гр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190612-shkolnica-podsela-na-alkogol-i-narkotiki-v-zhezkazgane/

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