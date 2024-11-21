Школьница подсела на алкоголь и наркотики в Жезказгане

В области Ұлытау несовершеннолетнюю, страдающую зависимостями и убегавшую из дома, направили на обучение в специальную организацию образования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрели гражданское дело по заявлению управления полиции Жезказгана о направлении несовершеннолетней в специальную организацию образования.

"Несовершеннолетняя четыре раза совершала самовольные уходы из семьи, неоднократно в ночное время отсутствовала по месту жительства, совершила административное правонарушение, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими веществами, за что поставлена на наркологический учет", - установил суд.

Также, по данным суда, девочка в 2023-2024 учебному году злостно уклонялась от получения общего среднего образования - в 1 семестре 324 часа, во 2 семестре 524 часа.

На судебном заседании несовершеннолетняя и ее родители согласились с заявлением, подтвердив указанные в нем доводы.

Решением суда девочку направили в специальную организацию образования сроком на один год. В отношении нее назначили прохождение лечения от психического и поведенческого расстройства (заболевания), связанного с употреблением психоактивных веществ с синдромом зависимости.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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