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Изнасилование и убийство девочки в Павлодарской области: фигуранта экстрадировали из России

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Обвиняемого в преступлении экстрадировали из России
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Из России экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Мужчина 15 лет находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации.

"Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир в Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней.

После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадил несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехал в сельскую местность.

По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

Лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней и организации ее убийства, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.

В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее в Москве по запросу Интерпола МВД Казахстана задержали 33-летнего мужчину, который находился в международном розыске за грабеж, совершенный с применением насилия в Актау. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

А в Павлодаре задержали известного криминального авторитета, подозреваемого в рейдерском захвате промышленного предприятия. В результате совершенного уголовного правонарушения собственникам был причинен ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190426-iznasilovanie-i-ubiystvo-devochki-v-pavlodarskoy-oblasti-figuranta-ekstradirovali-iz-rossii/

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