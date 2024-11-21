Изнасилование и убийство девочки в Павлодарской области: фигуранта экстрадировали из России

Из России экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Мужчина 15 лет находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации.

"Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир в Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней.

После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадил несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехал в сельскую местность.

По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

Лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней и организации ее убийства, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.

В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

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