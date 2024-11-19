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Известного криминального авторитета задержали в Павлодаре

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

Известного криминального авторитета, подозреваемого в рейдерском захвате промышленного предприятия, задержали в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЭР региона.

В Департаменте экономических расследований по Павлодарской области сообщили, что ранее было начато досудебное расследование, в ходе которого сотрудники и вышли на подозреваемого в совершении рейдерского захвата. Им оказался некий известный криминальный авторитет региона, имя которого не называют.

"В результате совершенного уголовного правонарушения собственникам причинен ущерб на сумму более 1 млрд тенге. Подозреваемый в совершении преступления с санкции специализированного следственного суда Павлодара взят под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в ДЭР по Павлодарской области.

Отмечается, что на данный момент уточняются иные факты захвата движимого и недвижимого имущества потерпевших. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве гражданина Казахстана. Мужчину подозревают в том, что он завладел спецтехникой, а также деньгами на сумму 35 млн тенге.

В Мангистауский области вынесли приговор мужчине за мошенничество в особо крупном размере. По версии обвинения, он получил 73 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189280-izvestnogo-kriminalnogo-avtoriteta-zaderzhali-v-pavlodare/

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