Казахстанец вымогал квартиру у бывшего начальника

Казахстанец сообщил бывшему начальнику о якобы наличии у него компрометирующих сведений по ТОО, и требовал квартиру за молчание, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Жетісу, с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении И. по обвинению в совершении вымогательства в особо крупном размере (ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК).

"В конце мая текущего года И. встретился с руководителем ТОО, где ранее работал, сообщив ему о наличии компрометирующих материалов, содержащих сведения о нарушениях, допущенных ТОО, за неразглашение которых незаконно потребовал от С. передачи ему в собственность квартиры стоимостью свыше 16 млн тг", - сообщает суд.

Потерпевший обратился в полицию, и в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, в помещении нотариальной конторы частного нотариуса, И. был задержан сотрудниками полиции.

Вердиктом присяжных заседателей И. признан виновным. Суд присяжных с учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств - наличие малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, резюмирует пресс-служба СМУС области Жетісу.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что по Казахстану задержали 14 человек, которых подозревают в том, что они выдавали себя за сотрудников полиции и занимались вымогательством.

Ранее в Астане руководители общественного объединения по защите прав потребителей были осуждены за вымогательство у продавцов, среди товаров которых они находили "просрочку".

Добавим, согласно ст. 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких,

- наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А вымогательство, совершенное:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.