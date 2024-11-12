Общественники вымогали деньги у продавцов за "просрочку" в Астане

Руководители общественного объединения по защите прав потребителей осуждены за вымогательство у продавцов, среди товаров которых они находили "просрочку", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры города Астаны, в мобильную группу по защите прав предпринимателей при прокуратуре района Сарыарка поступил сигнал, по которому проведена проверка.

В ходе проверки прокуроры установили, что двое руководителей общественного объединения по защите прав потребителей посещали продуктовые магазины и требовали денежные средства у продавцов за несообщение об имеющихся нарушениях – продуктах питания с истекшим сроком годности.

Таким образом, путем вымогательства у 7 предпринимателей они получили по 25 тыс. тенге с каждого.

По указанию прокуратуры органом полиции начато досудебное расследование.

Приговором суда виновные лица осуждены по ст. 194 ч. 2 п. п. 2), 3) УК за неоднократное вымогательство группой лиц по предварительному сговору. С осужденных взыскан материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ведомство предупреждает, что общественные объединения не обладают контрольно-надзорными функциями, и напоминает - в случае нарушения прав предпринимателей необходимо обращаться в Call-центры органов прокуратуры.

Напомним, ранее в Атырау осудили местного блогера за вымогательство и кражу. Осужденный также обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего потребовал 2 млн тенге, а позже забрал продукты почти на 40 тыс. взамен на отзыв заявления.

Добавим, согласно ст. 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А вымогательство, совершенное:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.