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Задержана объявленная в розыск казахстанка

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Разыскиваемая по подозрению в мошенничестве
Разыскиваемая. Фото: ДП Жамбылской области

В Туркестанской области задержали разыскиваемую жительницу соседнего региона, которую подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками ДП Жамбылской области при координации областной прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Туркестанской области задержана подозреваемая в мошенничестве, ранее объявленная в розыск.

​"Являясь уроженкой Жамбылской области, женщина совершила ряд имущественных преступлений путем обмана на территории Таласского района, тем самым нанесла ущерб потерпевшим на сумму более 2 млн тенге", - пояснили в ДП региона.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК. По данным полиции, задержанная дала признательные показания. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Шымкенте задержали находящегося в международном розыске иностранного гражданина, который скрывался на протяжении 11 лет. Мужчину подозревают в нарушении таможенного законодательства и получении взятки.

А в Караганде задержали и водворили в ИВС объявленного в розыск бывшего начальника следственного управления ДП региона Рустама Кулькеева. В пресс-службе областного ДП рассказали, что расследуется уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190225-zaderzhana-obyavlennaya-v-rozysk-kazahstanka/

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