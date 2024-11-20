Задержана объявленная в розыск казахстанка

В Туркестанской области задержали разыскиваемую жительницу соседнего региона, которую подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками ДП Жамбылской области при координации областной прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Туркестанской области задержана подозреваемая в мошенничестве, ранее объявленная в розыск.

​"Являясь уроженкой Жамбылской области, женщина совершила ряд имущественных преступлений путем обмана на территории Таласского района, тем самым нанесла ущерб потерпевшим на сумму более 2 млн тенге", - пояснили в ДП региона.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК. По данным полиции, задержанная дала признательные показания. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Шымкенте задержали находящегося в международном розыске иностранного гражданина, который скрывался на протяжении 11 лет. Мужчину подозревают в нарушении таможенного законодательства и получении взятки.

А в Караганде задержали и водворили в ИВС объявленного в розыск бывшего начальника следственного управления ДП региона Рустама Кулькеева. В пресс-службе областного ДП рассказали, что расследуется уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.