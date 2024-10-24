Скрывался 11 лет после получения взятки: иностранца задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержали находящегося в международном розыске иностранного гражданина, который скрывался на протяжении 11 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали 41-летнего иностранца.

"Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет", - уточнили в ДП Шымкента.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции.

Ранее в Талдыкоргане задержали иностранца, который с конца прошлого года находился в межгосударственном розыске. В Казахстане он работал пекарем и помощником повара. Задержанного экстрадируют в Узбекистан.

Другого уроженца Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине более года назад, задержали в ресторане в Кокшетау, где он трудился поваром. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции.