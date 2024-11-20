Имущество подозреваемых на 640 млн тенге арестовали в Туркестанской области

Антикоррупционной службой по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Устойчивая организованная группа из 12 участников, в том числе руководители отдела и их подчиненные бухгалтеры, подозреваются в хищении бюджетных средств в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим в сфере образования физическим лицам, а также на свои личные счета", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

По данным ведомства, преступными действиями государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Принятыми мерами возмещен ущерб и наложен арест на имущество на общую сумму 639,8 млн тенге.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования.

В ведомстве отметили, что Антикоррупционной службой продолжается работа по пресечению фактов системной коррупции в сфере образования. Всего с начала 2023 года в производстве находилось 297 уголовных дел.

Наиболее крупные суммы хищений выявлены в области Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.

В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств. По данным ведомства, в результате преступных действий государству был причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Еще в конце прошлого года стало известно, что Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Их заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе.