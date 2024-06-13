Костанаец купил 1500 SIM-карт и стал подозреваемым

Жителя Костанайской области задержали по подозрению в продаже виртуальных номеров. У него изъяли 1500 SIM-карт. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 40-летнего костанайца подозревают в активации абонентских номеров с использованием simbox.

Это устройство предназначено для виртуальной регистрации SIM-карт, которые могут использовать злоумышленники в своих преступных схемах. Разом в него можно поместить 64 SIM-карты и активировать их на различных интернет-площадках по продаже виртуальных номеров.

"К примеру, с одного из изъятых боксов было установлено совпадение по абонентскому номеру, на который мошенники зарегистрировали WhatsApp и в дальнейшем осуществляли звонки людям, представляясь государственными служащими", - пояснили в ведомстве.

Всего у костанайца изъяли девять устройств simbox, три ноутбука и 1500 SIM-карт.

Изъятая техника. Фото: polisia.kz

"Оптом закупал SIM-карты за 300-350 тенге, после их активации через simbox он мог неоднократно их перепродавать в интернете. Уже установлено, что он зарегистрировался на одном из сайтов по продаже абонентских номеров и после передал право на использование данных номеров администратору за денежное вознаграждение", - сообщили в МВД.

В настоящее время в рамках возбужденного дела проверяется факт незаконного создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства.

Отметим, что по ч.2 ст.213 УК РК неправомерные создание, использование, распространение программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства сотовой связи или создавать дубликат карты идентификации абонента сотовой связи, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее депутат мажилиса Жаркынбек Амантай предложил ограничить продажу SIM-карт на одного человека до двух-трех штук. По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками и станет большим подспорьем для полиции.