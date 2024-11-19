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Семейчанину грозит до 5 лет колонии из-за двух банок пива

Опубликовано:

Грабеж в магазине
В магазине. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

В Семее на видео попало преступление, которое пытались предотвратить сотрудницы магазина. Подозреваемому в грабеже грозит до 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в одном из магазинов города произошел дерзкий грабеж.

"Мужчина, применив насилие, похитил две банки пива. Сотрудницы магазина попытались остановить злоумышленника, однако тот скрылся", - отметили в МВД.

Полицейские отреагировали оперативно. Благодаря системе "Сергек" удалось быстро установить личность подозреваемого, и вскоре 44-летний мужчина был задержан.

"Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом. За грабеж с применением насилия мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", - уточнили в ведомстве.

Ранее 19-летний студент колледжа в Актобе получил наказание в виде трех лет ограничения свободы за грабеж. Он заманил подростков в квартиру, избил их и потребовал деньги. При этом на суде потерпевшие простили подсудимого, ущерб им он возместил.

А в Караганде задержали двух мужчин по подозрению в грабеже и кражах. По версии следствия, они применили насилие и похитили имущество у прохожего. Кроме того, их подозревают в кражах в торговых домах на общую сумму 130 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189426-semeychaninu-grozit-do-5-let-kolonii-iz-za-dvuh-banok-piva/

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