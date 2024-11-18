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Актюбинец назвал себя "девочкой Дашей" и получил срок

Опубликовано:

Парень стоит спиной
Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

19-летний студент колледжа в Актобе получил 3 года ограничения свободы за грабеж. Он выманил подростков в квартиру, избил их и потребовал деньги, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, 19-летний студент 4-го курса колледжа находился в съемной квартире на улице Тургенева в Актобе. Он попросил телефон у своей приятельницы и через него написал сообщение одному подростку, где представился девочкой Дашей, которая рада будет видеть его у себя в гостях.

Парень в это время был в компьютерном клубе с другом и сообщил телефонной собеседнице, что придет вместе с ним. Два подростка пришли по указанному адресу, студент же ждал снаружи, пока его приятельница заведет их в квартиру.

Потом он зашел за ними и стал предъявлять им претензии, почему они находятся в его квартире. Студент их избил и потребовал деньги, перепуганные подростки перевели ему почти 30 тысяч тенге.

Когда о грабеже узнали, студент оказался на скамье подсудимых. Потерпевшие его простили, ущерб им он возместил, но от приговора его это не спасло. Суд назначил ему наказание за грабеж 3 года ограничения свободы.

Наказание он будет отбывать на свободе, но с некоторыми ограничениями — ему запрещено в течение этого срока посещать увеселительные заведения, а после учебы или работы он должен быть дома.

До этого в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.

Добавим, согласно статье 191 УК РК, грабеж - это открытое хищение чужого имущества.

Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188796-aktyubinec-nazval-sebya-devochkoy-dashey-i-poluchil-srok/

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