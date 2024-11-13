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Эзотерика

Любителей кальяна наказали на 1 млн тенге в Павлодарской области (видео)

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Полицейские провели рейдовые мероприятия
Рейд полицейских в Павлодаре. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

На общую сумму свыше 1 млн тенге оштрафовали любителей кальяна в Павлодарской области. Рейд прошел по увеселительным заведениям региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошедшие выходные дни в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции пресекли 15 фактов употребления кальяна в увеселительных заведениях Павлодарской области.

"К примеру, в Павлодаре в заведении, расположенном по улице Ломова, мужчина раскуривал кальянную смесь с нагревателем табака для предоставления потребления посетителем. В трех заведениях в Экибастузе предоставляли кальянную смесь для употребления посетителями", - отметили в ДП региона.

За нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них нарушители наказаны. На каждого наложен штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

"Также к административной ответственности привлечено восемь администраторов заведений с наложением штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге)", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Страж порядка уточнил, что с начала года за нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах привлечены к ответственности 33 правонарушителя.

С начала ОПМ к административной ответственности привлекли около 6 тысяч лиц. Было выявлено 203 факта мелкого хулиганства. За распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения наказали более 600 казахстанцев.

Ранее в Павлодаре устроили рейд по поиску бездомных людей. Сотрудники ДЧС и полиции обнаружили несколько таких человек и доставили их в спецприемник. После лиц без определенного места жительства определят в специальный Центр ресоциализации, чтобы они не замерзли зимой или не погибли при пожарах.

Также в Павлодаре полицейские сняли на видео рейд по городу, в ходе которого были задержаны нетрезвые граждане, нарушившие нормы приличия. 65 человек водворили в Центр временной адаптации и детоксикации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186649-lyubiteley-kalyana-nakazali-na-1-mln-tenge-v-pavlodare-video/

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