Казахстанец лишился 73 млн тенге, надеясь завладеть карьером в Мангистауской области

В Мангистауский области вынесли приговор мужчине за мошенничество в особо крупном размере. По версии обвинения, он получил 73 млн тенге за карьер, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении мужчины. Органами досудебного расследования он обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК РК).

Выяснилось, что в январе 2023 года обвиняемый через третье лицо познакомился с потерпевшим.

"Узнав о намерении потерпевшего купить карьер, он решил совершить хищение имущества в особо крупном размере. Подсудимый договорился с потерпевшим о продаже карьера, расположенного в Каракиянском районе Мангистауской области в местности "Карамындыбас-2", за 73 млн тенге", - установил суд.

По версии обвинения, 1 февраля 2023 года у себя дома подсудимый получил от потерпевшего задаток в размере 30 млн тенге.

"Затем 4 апреля 2023 года он обманным путем, мотивируя свои действия обещанием заключить сделку "завтра у нотариуса", получил остаток суммы в размере 43 млн тенге. После этого подсудимый уклонился от заключения договора, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 73 млн тенге", - рассказали в суде.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ущерб не возмещен.

Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить наказание в виде лишения свободы, а потерпевший настаивал на полном возмещении ущерба. Сам обвиняемый вину не признал и просил суд его оправдать.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями получения денежных средств и другими материалами дела. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пенсионный возраст обвиняемого, а отягчающих обстоятельств не установил.

Мужчину признали виновным. Ему назначили минимальное наказание - 5 лет лишения свободы. Иск потерпевшего удовлетворен полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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