"Продал" авто за 35 млн тенге: казахстанца экстрадировали из России

Из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.

"Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", - пояснили в Генеральной прокуратуре.

По информации надзорного органа, после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска.

"За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генеральной прокуратуре.

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