"Продал" авто за 35 млн тенге: казахстанца экстрадировали из России
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Из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.
"Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", - пояснили в Генеральной прокуратуре.
По информации надзорного органа, после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска.
"За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генеральной прокуратуре.
Ранее из России в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в разбое. Фигуранта уголовного дела задержали в Тюмени. Мужчину водворили в СИЗО.
В Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин Казахстана. Мужчину объявили в международный розыск по подозрению в совершении хулиганства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188703-prodal-avto-za-35-mln-tenge-kazahstanca-ekstradirovali-iz-rossii/