Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Продал" авто за 35 млн тенге: казахстанца экстрадировали из России

Опубликовано:

Подозреваемого экстрадировали в Казахстан
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.

"Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", - пояснили в Генеральной прокуратуре.

По информации надзорного органа, после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска.

"За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генеральной прокуратуре.

Ранее из России в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в разбое. Фигуранта уголовного дела задержали в Тюмени. Мужчину водворили в СИЗО.

В Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин Казахстана. Мужчину объявили в международный розыск по подозрению в совершении хулиганства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188703-prodal-avto-za-35-mln-tenge-kazahstanca-ekstradirovali-iz-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie