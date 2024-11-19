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"Казпочта" заплатит женщине 18,5 млн тенге из-за упавшей крыши

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Отделение "Казпочты"
Казпочта. Иллюстративное фото: facebook.com/Kazpost

В Жамбылской области женщине, которая стала инвалидом из-за упавшей на нее крыши здания АО "Казпочта", компания заплатит 18,5 млн тенге компенсации, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, весной 2023 года в селе Аса Жамбылского района сильный ветер сорвал крышу здания филиала АО "Казпочта" и она рухнула на женщину. Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию.

Женщина получила тяжкие телесные увечья - закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки и спинного мозга, обширную скальпированную рану лица и предплечья, компрессионный перелом 3-4 позвонков и стала инвалидом 1 группы.  

Жамбылский филиал АО, откликнувшись на просьбу дочери пострадавшей, оказал ей помощь в размере 7 млн тенге, которые не восполнили всех затрат на лечение за границей и реабилитацию.

Поэтому пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный вред.

В суде представитель АО не признал иск, пояснив, что в 2021-2022 годах АО проводился ремонт кровли, но документов о ремонтных работах в архиве найти не удалось и, соответственно, подрядчика, проводившего замену кровли, установить не представилось возможным.

"Установлено, что обрушение кровли произошло из-за недостаточного укрепления вследствие некачественно выполненных подрядчиком ремонтных работ", - отметили в суде.

Суд пришел к выводу, что АО не обеспечило должного уровня безопасности и эксплуатации объекта, поскольку организация ответственна за содержание здания и контроль за проведением капитального ремонта крыши.

С учетом этого иск удовлетворен частично: с АО взысканы 8,5 млн тенге компенсации материального ущерба и 10 млн тенге - морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.

В этом году прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги заявила о фактах присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта". Начато досудебное расследование.

Информацию прокуратуры о фактах присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта" в Алматинской области прокомментировали в пресс-службе компании.

По данным на официальном сайте, АО "Казпочта" - национальный оператор почты Казахстана, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры. В распоряжении оператора самая масштабная филиальная сеть в стране, охватывающая практически всю территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сельской местности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189259-kazpochta-zaplatit-zhenshchine-18-5-mln-tenge-iz-za-upavshey-kryshi/

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