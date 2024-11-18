Массовая драка произошла в Алматы (видео)

Сегодня, 18 ноября, в Сети появилось видео произошедшей в Жетысуском районе Алматы массовой драки. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Некоторые источники сообщают, что в Алматы по адресу улица Ангарская №107 Жетысуского района произошла грандиозная массовая драка", - написали авторы канала, отметив также "великолепный бросок соперника на асфальт".

На видео заснят конфликт между группой мужчин - начавшись между двумя мужчинами, драка разрастается, вовлекаются другие участники. Бросок на асфальт действительно присутствует, к концу видео можно увидеть, что бросившего своего соперника мужчину оттаскивают от него. Пострадавший не встает - его поднимают под руки, волоком унося с места происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что участников драки уже задержали.

"По данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело.

Участники конфликта установлены и задержаны. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - информировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. В полиции сообщили, что участники инцидента устанавливаются.

Также ночью 12 ноября в Алматы случилась драка, в результате которой капитан полиции получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны. В департаменте сообщили о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемого.

А в конце октября драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В полиции сообщили, что проводится проверка, действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка.