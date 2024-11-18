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Эзотерика

Охранника санатория убили в Туркестанской области

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Мужчина с ножом в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Shutter2U/Getty Images

В Сети появилась информация, что в Туркестанской области обнаружили тело охранника санатория с ножевыми ранениями. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Толебийском районе.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

"Личность подозреваемого установлена и принимаются меры к его задержанию. На розыск подозреваемого ориентирован личный состав ДП области", - подчеркнули в ведомстве.

По поручению руководства департамента создана специальная следственно-оперативная группа.

Ранее ДП Западно-Казахстанской области распространил информацию и фото уроженца Уральска, объявленного в розыск по делу об убийстве. Разыскиваемого мужчину зовут Данияр Максотов, ему 31 год.

А полиция Тараза разместила в Сети фотографию разыскиваемого местного жителя Нурали Ахметова. Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой о содействии в его поиске. Мужчину разыскивает отдел криминальной полиции УП города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189066-ohrannika-sanatoriya-ubili-v-turkestanskoy-oblasti/

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