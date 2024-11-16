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Казахстанца разыскивают по подозрению в убийстве

Опубликовано:

Данияр Максотов
Данияр Максотов. Фото: instagram.com/policebqo

ДП Западно-Казахстанской области распространил информацию и фото уроженца Уральска, объявленного в розыск по делу об убийстве, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ДП ЗКО за совершение особо тяжкого преступления (убийство) на территории Уральска разыскивается Данияр Максотов 16.10.1993 года рождения.

Мужчина - уроженец Уральска, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

"Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефону 102", - обратились в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Напомним, в октябре в Туркестанской области разыскивали мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом и покушении на убийство. Позже он был задержан полицией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188376-kazahstanca-razyskivayut-po-podozreniyu-v-ubiystve/

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