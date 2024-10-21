Полицейские разыскивают казахстанца Нурали Ахметова
Опубликовано:
Полиция разместила в Сети фотографию разыскиваемого жителя Тараза. Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой о содействии в его поиске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 36-летнего мужчину разыскивает отдел криминальной полиции УП Тараза.
"За совершения преступления разыскивается Ахметов Нурали Оразбекович 11.11.1987 г.р., проживающий в Таразе", - говорится в сообщении ДП Алматинской области.
При получении информации граждан просят незамедлительно обратиться в ОП-1 УП в Таразе на улице Пушкина, 43 или по контактным телефонам: 8 (7262) 43-06-46, 99-78-18, 8 707 277 06 69, 102.
Ранее казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на миллионы тенге, экстрадировали из Москвы в Астану и водворили в следственный изолятор. Мужчина находился в международном розыске.
А уроженца Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине более года назад, задержали в ресторане в Кокшетау, куда он устроился поваром. Иностранца разыскивали по обвинению в хулиганстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176761-policeyskie-razyskivayut-kazahstanca-nurali-ahmetova/