Полицейские разыскивают казахстанца Нурали Ахметова

Полиция разместила в Сети фотографию разыскиваемого жителя Тараза. Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой о содействии в его поиске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 36-летнего мужчину разыскивает отдел криминальной полиции УП Тараза.

"За совершения преступления разыскивается Ахметов Нурали Оразбекович 11.11.1987 г.р., проживающий в Таразе", - говорится в сообщении ДП Алматинской области.

При получении информации граждан просят незамедлительно обратиться в ОП-1 УП в Таразе на улице Пушкина, 43 или по контактным телефонам: 8 (7262) 43-06-46, 99-78-18, 8 707 277 06 69, 102.

Ранее казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на миллионы тенге, экстрадировали из Москвы в Астану и водворили в следственный изолятор. Мужчина находился в международном розыске.

А уроженца Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине более года назад, задержали в ресторане в Кокшетау, куда он устроился поваром. Иностранца разыскивали по обвинению в хулиганстве.