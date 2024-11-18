Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На 437 млн тенге оштрафовали водителей в Алматы из-за несоблюдения нормативов

Опубликовано:

Проверка на экопостах в Алматы
Проверка на экопостах в Алматы. Фото: Polisia.kz

С начала года на экопостах Алматы зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм и наложено штрафов на 437,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы, по данным медиапортала МВД, работают 19 экологических постов.

"В результате мониторинга за эксплуатацией автомототранспортных и других передвижных средств, превышающих нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах (по части 1 статьи 334 КоАП РК), составлено 25 154 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов составила 437,4 млн тенге", - говорится в сообщении.

Экопост
Экопост в Алматы. Фото: Polisia.kz

В МВД напомнили, что в южной столице продолжаются мероприятия по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы “Таза Қазақстан”.

Программа направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, а также на воспитание бережного отношения к окружающей среде и высокой гражданской ответственности среди граждан.

Напомним, летом алматинец предложил убрать экопосты, установленные на границах города. Такую петицию Назым Б. создал на сайте онлайн-петиций. В акимате Алматы ответили на инициативу казахстанца, отметив, что необходимость работы экопостов соответствует экологическим требованиям для автомобилей.

Весной в МВД также отвечали на вопрос, могут ли убрать экопосты на въездах в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что местный акимат настаивает на том, чтобы оставить экопосты, так как это очень серьезный вклад в экологию города.

Мы также писали ранее, что алматинцы могут оспорить штрафы за "грязный выхлоп" авто.

Добавим, как сообщается на сайте Kolesa.kz, в Алматы замеры выхлопов авто проверяются по собственным правилам с февраля 2023 года.

Так, выхлоп от новых авто с пробегом менее 3 000 километров не исследуется. При этом перед проверкой двигатель машины должен быть прогрет не менее чем до 60°C (по штатному датчику автотранспортного средства). Замерять токсичность бензиновых и газовых авто на экопостах обязаны на минимальных оборотах, то есть на холостом ходу. В случае с комбинированными движками (газ/бензин) - на каждом виде топлива отдельно. За результат измерения принимают максимальные значения.

Измерение дымности дизельных авто проводится в режиме свободного ускорения. При работе двигателя в режиме холостого хода на минимальных частотах вращения коленчатого вала равномерно перемещается педаль за 0,5-1 секунду до упора. Держится педаль в этом положении 2-3 секунды. После отображения результатов первого замера на датчике приборного блока и готовности измерителя дымности к следующему измерению приступают к выполнению следующего цикла. Циклы свободного ускорения повторяются не менее шести раз, и в результате регистрируется среднеарифметическое значение дымности четырех последних измерений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188808-vyhlopy-ot-avto-narusheniya-na-437-mln-tenge-vyyavili-na-ekopostah-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie