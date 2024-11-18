На 437 млн тенге оштрафовали водителей в Алматы из-за несоблюдения нормативов

С начала года на экопостах Алматы зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм и наложено штрафов на 437,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы, по данным медиапортала МВД, работают 19 экологических постов.

"В результате мониторинга за эксплуатацией автомототранспортных и других передвижных средств, превышающих нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах (по части 1 статьи 334 КоАП РК), составлено 25 154 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов составила 437,4 млн тенге", - говорится в сообщении.

Экопост в Алматы. Фото: Polisia.kz

В МВД напомнили, что в южной столице продолжаются мероприятия по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы “Таза Қазақстан”.

Программа направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, а также на воспитание бережного отношения к окружающей среде и высокой гражданской ответственности среди граждан.

Напомним, летом алматинец предложил убрать экопосты, установленные на границах города. Такую петицию Назым Б. создал на сайте онлайн-петиций. В акимате Алматы ответили на инициативу казахстанца, отметив, что необходимость работы экопостов соответствует экологическим требованиям для автомобилей.

Весной в МВД также отвечали на вопрос, могут ли убрать экопосты на въездах в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что местный акимат настаивает на том, чтобы оставить экопосты, так как это очень серьезный вклад в экологию города.

Мы также писали ранее, что алматинцы могут оспорить штрафы за "грязный выхлоп" авто.

Добавим, как сообщается на сайте Kolesa.kz, в Алматы замеры выхлопов авто проверяются по собственным правилам с февраля 2023 года.

Так, выхлоп от новых авто с пробегом менее 3 000 километров не исследуется. При этом перед проверкой двигатель машины должен быть прогрет не менее чем до 60°C (по штатному датчику автотранспортного средства). Замерять токсичность бензиновых и газовых авто на экопостах обязаны на минимальных оборотах, то есть на холостом ходу. В случае с комбинированными движками (газ/бензин) - на каждом виде топлива отдельно. За результат измерения принимают максимальные значения.

Измерение дымности дизельных авто проводится в режиме свободного ускорения. При работе двигателя в режиме холостого хода на минимальных частотах вращения коленчатого вала равномерно перемещается педаль за 0,5-1 секунду до упора. Держится педаль в этом положении 2-3 секунды. После отображения результатов первого замера на датчике приборного блока и готовности измерителя дымности к следующему измерению приступают к выполнению следующего цикла. Циклы свободного ускорения повторяются не менее шести раз, и в результате регистрируется среднеарифметическое значение дымности четырех последних измерений.