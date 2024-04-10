Алматинцы могут оспорить штрафы за "грязный выхлоп" авто, сообщают эксперты

В Алматы стартовали рейды по проверке выхлопных систем автомобилей на соответствие экологическим требованиям. Однако процедура может оказаться незаконной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно сообщению акимата Алматы, 5 апреля в мегаполисе проводился рейд по проверке токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей.

В нем участвовали Управление экологии и окружающей среды совместно с департаментом полиции и природоохранной прокуратурой с привлечением передвижной экологической лаборатории и трех передвижных экологических постов.

Как сообщают в Kolesa.kz, данные проверки проводятся с нарушением закона и их результаты можно оспорить.

Вопрос законности рейда

Как отмечается в акимате, рейд проводился в соответствии с "Правилами по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств", утвержденными постановлением акимата города Алматы от 1 февраля 2023 года № 1/56. Они подразумевают упрощенную методику проверки: на минимальных оборотах двигателя без подключения каких-либо датчиков.

Однако, согласно сообщению экспертов, с 1 января 2024 года в Казахстане заработал обновленный стандарт СТ РК 1433-2023.

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Что это значит для автовладельцев

"По иерархии стандарт главнее местных правил и, по сути, имеет силу закона. Согласно этому документу, сотрудники стационарных и мобильных экопостов, проверяя выхлоп, обязаны подключать к обследуемым авто датчики температуры масла и тахометра.

И измерения проводить не методом «газуй, а я смотреть на дым и на приборы буду», а строго по регламенту. В том числе не пытаться «нюхать» бензиновые машины при температуре меньше, чем минус 7, а дизельные, когда на улице ниже нуля. А при температуре воздуха выше плюс 35 использовать специальные повышающие коэффициенты и так далее", – отмечается в Kolesa.kz.

При этом указывается на то, что стандарты и нормативы выхлопа для бензиновых автомобилей также отличаются в правилах и в принятом стандарте СТ РК 1433-2023.

Это означает, что проверка автомобильного выхлопа по правилам акимата формально может оказаться незаконной. Соответственно, ее результаты и выписанные штрафы можно оспорить в суде, отмечают эксперты.

Напомним, что за "грязный выхлоп" автовладельцам грозит предупреждение или штраф 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году). А за повторное нарушение в течение года наказание составит уже 20 МРП (73 840 тенге), согласно статье 334 кодекса об административных правонарушениях.

Так, согласно данным акимата, в 2023 году за несоответствие экологическим нормам было начислено штрафов на общую сумму 207 414 000 тенге, из которых взыскано 145 272 765 тенге (70%).

Ранее мы рассказывали, запретят ли ездить на старых автомобилях в Казахстане.