Могут ли убрать экопосты на въездах в Алматы, ответили в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сегодня в кулуарах сената рассказал, могут ли убрать экологические посты в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что экопатруль проверяет автомобили на въезде в Алматы по датчикам, и штрафуют тех, у кого выхлопы выше нормы.

На это Игорь Лепеха заявил, что это не новая практика.

"Это не пилотный проект, это работает давно, по крайней мере последние пять лет эти экопосты стоят у нас в Алматы с учетом специфики города. Там это было сделано по инициативе акимата", – отметил он.

При этом вице-министр добавил, что от акимата мегаполиса поступала просьба не убирать их.

"Понимаете, здесь какой вопрос: каждый выставленный экопост – это наряд, снятый с охраны общественного порядка. Поэтому, мы как МВД относимся к этому вопросу сдержанно. С акиматом Алматы мы вели переговоры на эту тему, но они прямо настаивают и говорят, что это очень серьезный вклад в экологию города, что нужно их оставить. И мы пошли на то, чтобы их оставить", – объяснил вице-министр.

Добавим, как сообщается на сайте Kolesa.kz, в Алматы замеры выхлопов авто проверяются по собственным правилам с февраля 2023 года.

Так, выхлоп от новых авто с пробегом менее 3 000 километров не исследуется. При этом перед проверкой двигатель машины должен быть прогрет не менее чем до 60°C (по штатному датчику автотранспортного средства). Замерять токсичность бензиновых и газовых авто на экопостах обязаны на минимальных оборотах, то есть на холостом ходу. В случае с комбинированными движками (газ/бензин) — на каждом виде топлива отдельно. За результат измерения принимают максимальные значения.

Измерение дымности дизельных авто проводится в режиме свободного ускорения. При работе двигателя в режиме холостого хода на минимальных частотах вращения коленчатого вала равномерно перемещается педаль за 0.5-1 секунду до упора. Держится педаль в этом положении 2-3 секунды. После отображения результатов первого замера на датчике приборного блока и готовности измерителя дымности к следующему измерению приступают к выполнению следующего цикла. Циклы свободного ускорения повторяются не менее шести раз, и в результате регистрируется среднеарифметическое значение дымности четырех последних измерений.