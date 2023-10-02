Преподаватель, ударивший студента по ягодицам, предстанет перед судом в Павлодаре

Полицейские возбудили административное производство в отношении преподавателя, который несколько раз ударил студента по ягодицам в одном из колледжей Павлодара, передает Pavlodarnews.kz.

"Установлено, что 29 сентября на уроке энергоснабжения педагог, объясняя тему о силе тока, наглядно показал на учащемся. В отношении 55-летнего преподавателя за нанесение побоев возбуждено административное производство", - сообщили в департаменте полиции области журналистам.

Материал направлен в суд.

Кроме того, как пишет издание, в отношении руководителя колледжа материал направлен в уполномоченный орган - региональный департамент по обеспечению качества в сфере образования за несообщение в полицию о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетнего.

Напомним, в конце прошлой недели в соцсетях появилось видео, снятое во время урока в колледже в Павлодаре. На кадрах видно, как преподаватель несколько раз сильно бьет по ягодицам студента предметом, похожим на дубинку.

Позже на ситуацию отреагировали в Министерстве просвещения РК. В ведомстве заявили, что считают неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся.

"Данное поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен", - заявили в Минпросвещения.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 73-2 КоАП РК, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.