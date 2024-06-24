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Полицейский получил огнестрельное ранение в здании ДП ЗКО

Опубликовано:

Полицейский заряжает пистолет
Полицейский с пистолетом. Иллюстративное фото: polisia.kz

Появилась информация о том, что в здании ДП Западно-Казахстанской области полицейский получил огнестрельное ранение. Ее прокомментировали в ДП региона, передает "Мой город".

В редакцию издания поступила информация о ранении сотрудника полиции. По предварительным данным, он якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании ДП ЗКО.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На данный момент сотрудник полиции находится в реанимации. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - прокомментировали в ДП региона.

Напомним, ранее полицейского ранили в голову при спасении девочки в Семее. 13-летняя школьница сама обратилась к правоохранителям и рассказала, что ее преследует незнакомый мужчина. При выяснении обстоятельств парень, держа в руках нож, накинулся на стражей порядка.

Также в одном из населенных пунктов Алматинской области выстрелом из огнестрельного оружия был ранен в руку участковый инспектор полиции. Подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122935-policeyskiy-poluchil-ognestrelnoe-ranenie-v-zdanii-dp-zko/

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