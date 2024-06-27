Умер полицейский, получивший огнестрельное ранение в здании ДП ЗКО
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В Уральске скончался сотрудник, который был ранен в здании Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает "Мой город".
Сегодня в ведомстве изданию сообщили, что пациент скончался 27 июня в 00.00, не приходя в сознание.
Напомним, ранее появилась информация о ранении сотрудника полиции. По предварительным данным, он якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании ДП ЗКО.
В полицейском ведомстве пояснили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудника доставили в реанимацию. Иную информацию согласно ст.201 УПК РК в ДП ЗКО не разглашали.
Также в одном из населенных пунктов Алматинской области выстрелом из огнестрельного оружия был ранен в руку участковый инспектор полиции. Подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2124960-umer-policeyskiy-poluchivshiy-ognestrelnoe-ranenie-v-zdanii-dp-zko/