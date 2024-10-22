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Подозреваемого в покушении на убийство разыскивают на юге Казахстана

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Мужчина держит в руке нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmytro Skrypnykov / Getty Images

В Туркестанской области разыскивают мужчину, которого подозревают в нападении с ножом и покушении на убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале "Письма президенту" опубликовали ориентировку с фото подозреваемого.

"Житель Туркестана попал в городскую больницу с 19 ножевыми ранениями. Сейчас местные сотрудники полиции ищут подозреваемых в покушении на убийство", - говорится в посте.

Как сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, произошедшего на почве бытового конфликта.

"Установлено, что потерпевший, житель Шымкента, ранее неоднократно судимый, приехал к бывшей супруге, чтобы проведать детей. В это время между ним и родственником жены произошла ссора, в результате чего мужчина получил ножевые ранения", - рассказали в ведомстве.

Личность подозреваемого установлена и принимаются меры к его задержанию. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже в ДП Алматинской области озвучили анкетные данные подозреваемого в изнасиловании, которого разыскивают после побега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177457-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-ubiystvo-razyskivayut-na-yuge-kazahstana/

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