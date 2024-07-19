23-летнего парня осудили за изнасилование падчерицы в Павлодаре

Молодого павлодарца обвинили в изнасиловании падцерицы. Произошло это в 2022 году, когда ему был 21 год, а жертве 14 лет. Сегодня парню озвучили приговор, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Историю рассказала сестра осужденного. Она заявила, что ее брат сожительствовал с женщиной на протяжении четырех лет. В 2023 году появилось заявление от ее приемной дочери по факту изнасилования.

"Не было доказательств того, что насильственные действия какие-то он применял к ней. Плюс экспертиза, его биологических материалов ничего не найдено. Мы, конечно, не могли доказать, что это все с ее слов. Как у нас суд решает, девочка сказала, значит так было. Сейчас у нас как женщина говорит, так и судят", - пояснила она.

Судья сегодня на заседании отметил, что собранные по делу доказательства достаточные для вынесения обвинительного приговора. Он также подчеркнул, установлено, что были именно насильственные действия.

"Мы установили, что он за родителя был - она его папой называла. Физически ее сильнее, и потерпевшая в суде говорит, что боялась его, потому что он может применить силу. И что она может быть опять возвращена в детский дом. В этой совокупности страх не позволяли ей оказывать активное сопротивление при совершении иных действий сексуального характера", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Сестра подсудимого, в свою очередь, не исключает, что связь была, но по обоюдному согласию. Есть переписки, которые подталкивают на такое мнение.

"Есть переписка о том, что "привет, ответь мне на звонок, я уже устала здесь, меня мама заставляет говорить, то, что у нас все это было, когда ты меня заберешь, ты же мне обещал". Вот такая переписка была. Это говорит о том, что у них, возможно, были обоюдные отношения", - добавила она.

Судья после вынесения приговора указал, что даже обоюдный интим с 14-летней девочкой все равно уголовно наказуем. При этом признал 23-летнего парня виновным по статьям 120 ч.3-.1 п.1 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней), 121 ч.3-1 п.1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица), назначив 17 лет лишения свободы.

Родные парня пояснили, что намерены обжаловать решение суда.