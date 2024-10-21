Растраты на 240 млн тенге нашли в детсадах Актюбинской области

В Актюбинской области выявили растрату бюджетных средств на сумму свыше 240 млн тенге путем завышения зарплат, премий и отпускных в детсадах, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге в дошкольных учреждениях обнаружили прокуратуры Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области.

"Бюджетные средства присваивались через премирование работников путем необоснованных завышений бюджетных заявок. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих", - отметили в надзорном органе.

По информации прокуратуры, схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных.

"Один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 млн тенге. Эти же суммы без каких-либо обоснований переводились на личные счета бухгалтера либо заведующей детского сада", - уточнили в прокуратуре Актюбинской области.

Мерами районных прокуратур в отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования по п.2. ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

По всем указанным фактам Антикоррупционной службой проводятся досудебные расследования.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее стало известно, что в области Ұлытау за хищение свыше 15 миллионов бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада предстала перед судом и получила несколько лет лишения свободы. Подсудимая пояснила, что пошла на преступление из-за того, что хотела погасить свои долги.