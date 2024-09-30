Бесхозных лошадей отправили на штрафстоянку в Павлодарской области

В Павлодарской области на дорогах обнаружили бесхозных лошадей. Скот отправили на штрафную стоянку, а владельцев привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области полицейские на постоянной основе проводят рейды по выявлению бесхозного скота, владельцы которого не принимают необходимых мер по обеспечению надлежащего выпаса.

"Так, на 25 км автодороги Павлодар - Шарбакты сотрудниками полиции обнаружены лошади, которые паслись без присмотра, пастуха не было поблизости.

Также на 38 км автодороги Атамекен - Русская поляна бродили лошади. Бесхозный скот водворен на штрафную стоянку", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Стражами правопорядка были установлены владельцы скота. В отношении сельчан составили административные протоколы.

Всего в Павлодарской области с начала года 1630 владельцев понесли наказание за бесконтрольно пасущийся домашний скот.

Добавим, что по ст.408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее жительница Экибастуза и ее муж попали в ДТП на трассе Калкаман - Баянаул из-за бродившего по трассе скота. Владельца животных установили.

Также в Павлодарской области хозяина 20 коров оштрафовали за их прогулку по трассе. Скот обнаружили в ходе рейдовых мероприятий.