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Эзотерика

Карагандинец с 40 лошадьми не смог доказать полиции, что они принадлежат ему (видео)

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Лошади
Лошади. Скриншот: polisia.kz

На блокпосту по борьбе с кражами скота задержали грузовик с 40 лошадьми в Караганде. Мужчина, заявивший, что животные принадлежат ему, не смог этого доказать, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

2 ноября около 4:00 утра сотрудники полиции на блокпосту по борьбе с кражами скота на въезде в Караганду остановили КамАЗ под управлением 57-летнего мужчины, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Вместе с ним в машине находились 57-летний пассажир и его 29-летний сын.

При досмотре полицейские обнаружили 40 лошадей, которые, по словам водителя, принадлежали 57-летнему пассажиру. Однако мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на животных.

Выяснилось, что лошадей планировали доставить на продажу в Караганду из зимовок Актогайского района. Груз был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции сделали фотографии животных, которые затем были переданы в райотдел полиции и опубликованы в WhatsApp-чате для жителей местного села. В результате один из местных жителей опознал двух своих лошадей.

На данный момент все 40 лошадей доставлены на временное содержание в конюшню. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка с целью установления других потерпевших.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области установили 18 передвижных блокпостов в рамках противодействия кражам скота на автомобильных дорогах. Теперь сотрудники полиции начали останавливать автомобили, перевозящие мясо и скот, для проверки соответствующих документов.

В сентябре сообщалось, что жителя Туркестанской области подозревают в краже лошадей у родственника. Причина кражи - возможность участия в кокпаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182236-karagandinec-s-40-loshadmi-ne-smog-dokazat-policii-chto-oni-prinadlezhat-emu-video/

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