Зверское убийство семьи в Петропавловске: Генпрокуратура сделала заявление о приговоре

Прокуратура СКО не согласилась с вынесенным приговором по делу об убийстве семьи в Петропавловске, посчитав наказание мягким, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, прокуратура Северо-Казахстанской области отреагировала на многочисленные публикации и комментарии по факту убийства семьи Приходченко в декабре прошлого года.

"Виновные лица: гражданин Е. осужден к пожизненному лишению свободы, гражданин О. к лишению свободы сроком на 21 год 8 месяцев и гражданка С. к 3 годам лишения свободы. С указанным приговором прокуратура области не согласилась ввиду мягкости наказания в отношении О. и С.", - уточнили в Генеральной прокуратуре.

В связи с этим 12 ноября 2024 года в областной суд внесено апелляционное ходатайство.

Напомним, днем 28 декабря 2023 года в полицию поступило сообщение об обнаружении в доме в Петропавловске трех тел с признаками насильственной смерти. Как стало известно, погибшие - члены одной семьи.

Данный факт зарегистрировали по ч.2 ст.99 УК РК (Убийство двух и более лиц). Стражи порядка оперативно установили и задержали двух подозреваемых. Их водворили в ИВС.

Как рассказали соседи убитых, погибшие занимались бизнесом - у супругов было свое похоронное агентство. Кроме семейной пары был убит и их 17-летний сын, ученик 11 класса.

В октябре этого года суд в Петропавловске вынес приговор гражданским супругам и их сообщнику по делу об убийстве семьи из трех человек.