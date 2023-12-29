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"Занимались бизнесом": озвучены подробности убийства целой семьи в Петропавловске

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Дом, где убили семью в Петропавловске
Место преступления. Фото: NUR.KZ

Жители Петропавловска шокированы убийством целой семьи в Рабочем поселке. Знакомые отмечают, что погибшие были хорошими и порядочными людьми, занимались бизнесом - у супругов было свое похоронное агентство, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал сосед убитых, глава семьи был 1976 года рождения, а его жена 1979-го. У супругов было двое детей, один из них, 17-летний подросток, тоже убит. Дочь живет и учится в России.

"Семья занималась бизнесом, у них похоронное агентство. Сын учился в лицее, в 11 классе", - поделился сосед.

Он рассказал, что убитых обнаружили не сразу. Они перестали выходить на связь еще вечером 27 декабря.

"Парень не пришел в школу на новогоднюю дискотеку, ему начали звонить, но не дозвонились. Потом забили тревогу сотрудники их агентства. Они говорят, что еще часов в пять в среду разговаривали с погибшей женщиной по телефону, она дала задания на следующий день, а потом в восемь часов они с мужем уже перестали выходить на связь.

На следующее утро их работник позвонил брату главы семейства, объяснил ситуацию, тот приехал. Увидел, что машина стоит во дворе, все закрыто. Он как-то проник в дом и обнаружил их, вызвал полицию", - рассказал мужчина.

Соседи говорят, что все члены семьи были убиты ножом.

"Предположительно, первым убили парня, он, видимо, был один дома. А супруги пришли с работы. Люди говорили, что видели их перед этим в магазине, они закупились продуктами. Как зашли, продукты в пакетах так и остались. Муж без куртки был, а супруга прям на пороге лежала в верхней одежде", - рассказал сосед убитых.

Напомним, ранее в ДП Северо-Казахстанской области рассказали, что 28 декабря в 13.25 в полицию поступило сообщение об обнаружении в доме в Петропавловске трех тел с признаками насильственной смерти. Как стало известно, погибшие - члены одной семьи.

Данный факт был зарегистрирован по ч.2 ст.99 УК РК (Убийство двух и более лиц). Стражи порядка оперативно установили и задержали двоих подозреваемых. Они были водворены в изолятор временного содержания. Дело находится на контроле прокуратуры и ДП региона.

Добавим, что согласно ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053355-zanimalis-biznesom-ozvucheny-podrobnosti-ubiystva-tseloy-semi-v-petropavlovske/

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