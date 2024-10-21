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Сотрудника аппарата акима задержали при получении миллиона в Акмолинской области

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Суд в Акмолинской области
Показательный судебный процесс. Фото: facebook.com/aqmolaoblsud

В Акмолинской области прошел показательный судебный процесс - сотруднику акимата вынесли приговор за покушение на мошенничество, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника аппарата акима района за совершение с использованием служебного положения покушения на мошенничество (ч.3 ст.24, п.2 ч.3 ст.190 УК).

"Подсудимый потребовал у управляющего крестьянским хозяйством денежное вознаграждение в сумме 2 млн тенге за неподачу в суд иска о взыскании суммы ущерба", - установил суд.

Также выяснилось, что обвиняемый не имел права подавать иск в суд из-за истечения срока давности.

"Кроме того, ранее решением суда было отказано в удовлетворении иска о возмещении ущерба, о чем было известно подсудимому. Тем самым он, используя служебное положение, ввел в заблуждение потерпевшего", - отметили в суде.

При получении 1 млн тенге сотрудник акимата был задержан.

В суд дело поступило с заключением процессуального соглашения между прокурором и подсудимым о признании вины.

При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние и наличие трех малолетних детей у подсудимого.

Отягчающим обстоятельством стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу.

Приговором суда мужчине назначили штраф в размере 7,5-кратного размера похищенного имущества (15 млн тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"В целях разъяснения законодательства и ответственности за уголовно-наказуемые деяния, а также предупреждения коррупционных правонарушений оглашение приговора состоялось с участием акимов сельских округов и руководителей отделов аппарата акима района Биржан сал", - пояснили в суде.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-десятикратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176913-sotrudnika-apparata-akima-zaderzhali-pri-poluchenii-milliona-v-akmolinskoy-oblasti/

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