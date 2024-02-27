Глава нацпарка "Тарбагатай" незаконно устроил на работу своего брата и 4 года платил ему зарплату

Руководитель ГНП "Тарбагатай" устроил своего брата на должность государственного инспектора, где тот четыре года получал зарплату, но обязанности не исполнял, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура установила факт незаконного трудоустройства руководителем РГУ "Государственный национальный парк "Тарбагатай" своего родного брата в качестве государственного инспектора по охране леса.

"На протяжении четырех лет он получал заработную плату без фактического исполнения функциональных обязанностей", - отметили в ведомстве.

На основании акта надзора прокуратуры по иску РГУ "ГНП "Тарбагатай" решением суда взыскана незаконно полученная заработная плата в размере 5,5 млн тенге.

На сегодня решение суда уже вступило в законную силу. Незаконно выплаченная сумма взыскана в доход государства.

По данным официального сайта, республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК является некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица, созданной в организационно-правовой форме учреждения для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, эколого-просветительских, научных, туристских и рекреационных целях уникальных природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих ценность.

Площадь основной территории национального парка составляет 143 550,5 га. Под охраной здесь находится 41 вид редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Казахстана.