Полицейские укрывали тяжкое преступление в Акмолинской области

В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство тяжкого преступления со стороны сотрудников полиции, которых привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Ерейментауского района на постоянной основе проводится работа по выявлению укрытых от учета уголовных правонарушений.

В текущем году выявили укрытое от учета тяжкое преступление против собственности.

"Так, индивидуальный предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Прокуратурой района самостоятельно осуществлена регистрация уголовного дела с поручением расследования органу полиции. По его итогам виновные лица были задержаны и предстали перед судом.

"Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в надзорном органе.

Ранее в Петропавловске суд вынес приговор экс-полицейским, которые подозревались в создании финансовой пирамиды, ее руководстве и причинении гражданам ущерба в 100 млн тенге. На скамье подсудимых оказались экс-начальник отдела полиции и пенсионеры МВД.

А в Акмолинской области состоялся показательный судебный процесс по делу о коррупции. Бывшему главе правоохранительного органа назначили срок за покушение на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки должностному лицу.