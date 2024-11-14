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Эзотерика

Карьер, где незаконно добывали грунт, нашли в Балхаше

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Добыча грунта
Добыча. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области обсудили с жителями проблему незаконной добычи полезных ископаемых в Балхаше. На встрече были даны разъяснения и указаны пути решения проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент экологии.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, житель города Балхаш обратился по вопросу разъяснения норм Экологического кодекса РК при добыче полезных ископаемых. При встрече были даны исчерпывающие ответы и направления в соответствующий государственный орган.

В ведомстве отметили, что проблема незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых в Балхаше стоит остро.

В ходе рейдовых мероприятий департамента совместно с сотрудниками акимата города по выявлению несанкционированных свалок по координатам геопортала "Ғарыш сапары" 9 ноября 2024 года был обнаружен карьер, где велась добыча грунта без разрешительных документов в районах улицы Спицына и 10 микрорайона.

По данному факту материалы дела зарегистрированы в книге учета информации отделом полиции Балхаша для принятия соответствующих мер. Задержанная спецтехника находится на штрафстоянке до выяснения обстоятельств.

Также в Карагандинской области были выявлены два факта незаконного недропользования. Были наложены штрафы на общую сумму 365 335 тенге. К ответственности привлечены два юридических лица по статье 139 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области остановили автомобиль, перевозивший 280 кг незаконно выловленной рыбы. Сумма нанесенного ущерба составила 2 млн тенге. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в Балхаше рядом с домами отдыха нашли стихийные свалки. Отдел полиции города начал работу над привлечением к административной ответственности владельцев отходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187300-karer-gde-nezakonno-dobyvali-grunt-nashli-v-balhashe/

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