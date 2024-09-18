Стихийные свалки рядом с домами отдыха нашли в Балхаше (видео)

Департамент экологии совместно с акиматом Балхаша провел рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок на основании данных геопортала "Ғарыш сапары", передает NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент экологии.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, рейды были организованы в районах села Торангалык и поселка Шубартубек.

В ходе проверок обнаружены стихийные свалки по всем отмеченным на геопортале точкам.

"По итогам совместных работ наложены административные взыскания по части 1 статьи 505 КоАП РК в отношении физического лица", - пояснили в департаменте.

Отдел полиции города Балхаша в настоящее время работает над привлечением к административной ответственности владельцев отходов зоны отдыха Досжан, зоны отдыха Пегас и Библиотеки села Торангалык.

"Работы по выявлению несанкционированных свалок будут продолжены", - добавили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.1 ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Недавно сообщалось о случае массового отравления в зоне отдыха на Балхаше. Всего в результате инцидента пострадали 29 человек, 17 из них были отправлены на стационарное лечение.

Помимо этого, в Министерстве водных ресурсов и ирригации ранее прокомментировали появившиеся в Сети сообщения о том, что озеро Балхаш стремительно мелеет. В ведомстве отметили, что уровень воды, вопреки заявлениям блогеров, с начала января повысился со 159 до 174 см.