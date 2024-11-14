Мать 6-летнего ребенка судилась со школой и выиграла в Костанайской области

В Костанайской области восстановили право ребенка на доступ к образованию - ранее ему отказали в приеме в класс предшкольной подготовки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, местная жительница обратилась в СМАС с иском к школе отдела образования района Беимбета Майлина о понуждении зачислить в класс предшкольной подготовки ее несовершеннолетнего сына 2018 года рождения.

"Ответчик отказал в зачислении из-за того, что ранее ребенок посещал класс предшкольной подготовки и согласно правилам во второй раз не может быть принят в этот же класс", - установил суд.

В ходе судебного заседания выяснилось, что мальчик фактически посещал занятия в классе предшкольной подготовки только с 1 по 23 сентября 2023 года. Позже несовершеннолетний был отчислен из общеобразовательного учреждения по заявлению матери.

"Принято во внимание, что фактически ребенок посещал школу 2 недели. На государство возлагается обязанность обеспечения социальных стандартов и социальной поддержки ребенка, в том числе право на образование", - отметили в суде.

Поэтому решением СМАС Костанайской области иск матери был удовлетворен. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

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