Актюбинцы узнали о человеке "со знакомыми в разных сферах" и лишились миллионов

В Актобе вынесли приговор по делу о мошенничестве. Трое потерпевших отдали 5 млн тенге, надеясь поступить на грант в медицинскую академию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о совершении неоднократного мошенничества (п.4 ч.3 ст.190 УК РК) рассмотрели в суде №2 Актобе.

"В январе 2024 года подсудимый распространил ложные сведения о том, что "везде есть знакомые в разных сферах" и есть возможность зачислить в университет на грант. Позже, войдя в доверие потерпевших, сообщив о гонорарах за свои услуги, он мошенническим путем обналичил средства потерпевших и перечислил их на счет матери. В результате троим потерпевшим причинен материальный ущерб в сумме 5 млн тенге", - установил суд.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и просил назначить наказание, не лишающее свободы с учетом того, что он раскаялся в содеянном, полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб и они его простили.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями потерпевших и свидетелей, банковскими квитанциями, вещественными доказательствами и другими доказательствами, прикрепленными к материалам дела.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, учли полное признание вины, искреннее раскаяние и прощение потерпевшими. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, установлены не были.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд обязал привлечь подсудимого к принудительному труду по 100 часов в год на весь срок в местах, определяемых местными исполнительными органами.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее антикоррупционного волонтера осудили за мошенничество в ВКО. Он предлагал казахстанцам поучаствовать в якобы существующей госпрограмме с социальными выплатами и получил от потерпевших деньги.