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"Пинал и тащил по асфальту": казахстанец избежал наказания за инцидент со своей девушкой

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Девушка закрывается руками
Девушка. Иллюстративное фото: PixelsEffect / Getty Images

Житель Кызылординской области предстал перед судом по обвинению в нанесении побоев своей девушке, но был освобожден от уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении казахстанца по ч.1 ст.109-1 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью) рассмотрели в Шиелийском районном суде.

"Согласно материалам дела, мужчина 15 октября 2024 года около 15.00 в поселке Шиели, применив силу к потерпевшей, с которой он состоял в отношениях как парень и девушка на протяжении нескольких лет, повалил ее на землю, пинал ногами, тащил по асфальту за одежду, тем самым совершил действия, не повлекшие за собой легкий вред здоровью", - рассказали в суде.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и просил прекратить дело в связи с его примирением с девушкой. Потерпевшая также просила прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым.

"Согласно ч.1 ст.68 УК лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред", - пояснили в суде.

Постановлением Шиелийского районного суда подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей, а уголовное дело прекращено.

Ранее житель Кызылординской области оказался в суде по обвинению в нанесении побоев жене. На заседании мужчина полностью признал свою вину. Он избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились.

Также в Кызылординской области мужчину обвинили в том, что в состоянии алкогольного опьянения он обматерил мать и нарушал спокойствие семьи. На суде женщина простила сына, который раскаялся в содеянном. Семейный конфликт был разрешен в порядке медиации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186904-pinal-i-tashchil-po-asfaltu-kazahstanec-izbezhal-nakazaniya-za-incident-so-svoey-devushkoy/

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