Казахстанка простила сына после его раскаяния

Жительница Кызылординской области простила сына, который раскаялся в содеянном в суде. Семейный конфликт был разрешен в порядке медиации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении местного жителя по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Сырдарьинском районном суде.

"Гражданин в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью в отношении потерпевшей, выражая неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, и нарушая их спокойствие", - установил суд.

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Он попросил прощения у потерпевшей и просил прекратить дело в связи с примирением в порядке медиации.

"Потерпевшая пояснила, что прощает своего сына, в связи с примирением в порядке медиации также просила суд прекратить дело", - уточнили в суде.

Постановлением Сырдарьинского районного суда мужчину освободили от административной ответственности в связи с примирением сторон. Производство по делу прекратили.

Добавим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Ранее житель Кызылординской области предстал перед судом по обвинению в избиении жены. Наказания мужчина избежал, так как примирился с супругой. Она попросила прекратить уголовное дело.