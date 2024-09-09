Казахстанец без причины избил жену и избежал наказания

Житель Кызылординской области обвинялся в нанесении побоев жене. Мужчина избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о совершении проступка, предусмотренного ч.1 ст.109-1 УК РК, рассмотрел Сырдарьинский районный суд.

"Гражданин без всяких веских причин нанес побои супруге, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшей", - установил суд.

На заседании суда мужчина полностью признал свою вину.

"Производство по делу было прекращено и лицо, совершившее уголовный проступок, было освобождено от уголовной ответственности по ч.1 ст.68 УК РК в порядке медиации в связи с примирением сторон", - отметили в суде.

Также суд установил особые требования в соответствии с п.1 ч.1 ст.98-3 УК РК к поведению подсудимого на три месяца: ему запретили вопреки воле разыскивать потерпевшую, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов ее семьи.

Мужчина был строго предупрежден судом, что он освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и что в случае повторного совершения проступка, предусмотренного ст.108-1 и 109-1 УК РК, положения ст.68 на него не распространяются.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

В соответствии с ч.1 ст.68 УК РК лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.