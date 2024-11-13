Почти тонну рыбы незаконно выловили в Павлодарской области

В Павлодарской области стражи порядка изъяли более 900 кг незаконно добытых рыбных ресурсов и установили 95 фактов нарушения природоохранного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с целью выявления и пресечения браконьерства, а также незаконного оборота объектов биологических ресурсов с 20 октября до 19 ноября на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".

Полицейские уже зафиксировали 95 нарушений природоохранного законодательства, включая нарушения правил охоты и рыболовства. Было изъято более 900 кг незаконно добытых рыбных ресурсов.

В рамках ОПМ сотрудники полиции недалеко от села Раздельное Железинского района остановили автомашину "ВАЗ-21060", за рулем которой находился житель района.

"При осмотре салона автомобиля обнаружены охотничьи ружья, а также две туши диких животных - косуль. По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование. На изъятые туши косуль назначена судебно-биологическая экспертиза, а автомобиль помещен на штрафстоянку", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Ранее в Восточно-Казахстанской области полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 200 кг рыбы разных сортов стоимостью около 2 млн тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

А в области Абай задержали грузовик с восьмью тоннами рыбы без разрешительных документов. Началось досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.