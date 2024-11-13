Костанаец получил пожизненный срок за убийство полицейского

Жителю Костанайской области вынесли приговор за убийство полицейского. Мужчину, который ранее уже был судим, приговорили к пожизненному сроку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жителю Узункольского района Костанайской области предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.2,5 ч.2 ст.99 УК (Убийство человека в связи осуществлением служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга, с особой жестокостью) и ч.1 ст.188 УК (Кража).

В суде выяснилось, что в селе Узунколь ранее судимый мужчина проник в дом сотрудника отдела полиции Узункольского района, где дождался его возвращения домой. Дело в том, что полицейский ранее участвовал в расследовании уголовного дела в отношении него в качестве криминалиста.

"С целью убийства из чувства мести в связи с осуществлением полицейским служебной деятельности и выполнения профессионального долга подсудимый нанес ему многочисленные ножевые ранения в область жизненно важных органов", - установил суд.

От полученных ранений сотрудник полиции скончался на месте происшествия.

"Затем подсудимый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело во дворе дома, после чего тайно похитил вещи и продукты питания, принадлежащие убитому и проживавшим с ним другим лицам", - отметили в суде.

Далее, по информации суда, мужчина скрылся с места преступления.

"Подсудимый в суде вину признал частично, пояснив, что просто хотел поговорить с потерпевшим, однако разговора не получилось, и он в ходе ссоры нанес последнему ножевые ранения, а вещи и продукты забрал из дома, так как планировал скрываться длительное время", - уточнили в суде.

Обвиняемый также просил переквалифицировать его действия на ч.1 ст.99 УК.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, а также признать в его действиях опасный рецидив преступлений.

Потерпевшая сторона поддержала позицию прокурора.

Как отметили в суде, вина подсудимого была доказана показаниями его самого, потерпевшей, свидетелей и экспертов, а также исследованными материалами уголовного дела, в том числе протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иными материалами дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание обвиняемого, суд признал опасный рецидив преступлений. Смягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного, суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

В действиях признали опасный рецидив преступлений. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на общую сумму 5 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 10 мая в селе Узунколь во дворе дома обнаружили тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. Как отметили в ДП региона, погибший работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске. По факту особо тяжкого преступления было возбуждено уголовное дело.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве полицейского. Его водворили в изолятор временного содержания.

Отметим, что по п.2,5 ч.2 ст.99 УК РК убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч.1 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.